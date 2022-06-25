جمهور الهلال السوداني يعتدي على قائد الفريق

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أفرغت جماهير الهلال غضبها على اللاعبين والجهاز الفني عقب خسارة الفريق مواجهة الديربي أمام المريخ بهدف رمضان عجب، ونال قائد الفريق والمهاجم الأول محمد عبد الرحمن الحظ الأوفر من الهجوم، الذي تطور أثناء خروج اللاعبين عقب نهاية اللقاء، إلى محاولة الاعتداء عليه، وانفعل قائد الفريق ودخل في ملاسنات مع الجمهور وكاد أن يتطور الأمر إلى مالا يحمد عقباه لولا نجاح عدد من أنصار الفريق في التهدئة، وإبعاد اللاعبين عن الجماهير الغاضبة.

ولم يتوقف غضب الجمهور عند محطة اللاعبين، ووصل الأمر إلى الجهاز الفني وطالبوا بإقالة الطاقم الفني، وحملوه ضعف المستوى في المباريات الأخيرة، وأن الفريق ضاعت ملامحه ولم يقدم ما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح، ورشحت أخبار عن قرار بالتمرير من لجنة التطبيع لإقالة المدير الفني موتا، وهو ما نفاه المهندس محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس لجنة التطبيع، الذي أكد استمرار المدرب وأنهم ليسوا المجلس الذي يقيل مدرب لخسارة مباراة.

ورغم الخسارة يتصدر الهلال منافسة الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن المريخ الذي يحل وصيفاً.

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