سيدات العراق بطلات غرب آسيا للصالات

المصدر: دبي-علي شدهان

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تُوج منتخب سيدات العراق الأول لكرة قدم الصالات، بلقب بطولة غرب آسيا بنسختها الثالثة بعد فوزه المثير اليوم الجمعة على شقيقه السعودي بأربعة أهداف لهدفين.

فواصل مثيرة

وشهدت المباراة النهائية، فواصل غاية في الإثارة، حيث تقدم المنتخب السعودي بهدف السبق، قبل أن يدرك شقيقه العراقي التعادل، والذي تقدم بهدف ثان، رد عليه منافسه السعودي بهدف التعادل، قبل أن يعاود منتخب العراق إلى تسجيل الهدفين الثالث والرابع، منهيا المباراة لمصلحته، محرزا لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

مشوار البطولة

وبدأ منتخب سيدات العراق، مشواره في البطولة بالخسارة بهدف دون رد أمام شقيقه البحريني، قبل أن يحقق الفوز على فلسطين ب 7-0، وعلى الكويت ب12-0، واخيرا على شقيقه السعودي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية.

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