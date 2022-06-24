اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل.. حقيقة إلغاء الهبوط لإنقاذ الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي 2022/2021، لإنقاذ فريق الأهلي من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل «الراقي» المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة بشكل رسمي.

وترددت أنباء قوية عن اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارا رسمياً بإلغاء الهبوط نظراً لصعوبة مهمة الأهلي، مع زيادة عدد أندية الدوري في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن مصادر بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أكدت أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق.

وقالت المصادر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم يُناقش شيئاً بخصوص إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، أو زيادة عدد أندية دوري المحترفين الموسم المقبل، مشيرة إلى أن قرار زيادة عدد الأندية سيطبق بداية من موسم 2024/2023، ليشارك في المسابقة 18 نادياً بدلاً من 16، من خلال هبوط فريقين فقط وصعود أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى.

ويلتقي الأهلي في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي مع الشباب، يوم الإثنين المقبل، ويحتاج «الراقي» إلى تحقيق الفوز مع تعثر واحد من منافسيه على الأقل لضمان البقاء بين الكبار.

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