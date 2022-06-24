فريال أشرف وسيف عيسى يحملان علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

المصدر: د ب ا

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أعلن الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تنطلق غدا في مدينة وهران بالجزائر اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه والبطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو لحمل علم مصر في حفل افتتاح البطولة المقرر له غدا السبت.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية اليوم أن الدكتور عبدالعزيز غنيم عقد اجتماعا مع الدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والذي رافق البعثة من القاهرة إلى وهران وتواجد في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في حفل الافتتاح الذي سيقام مساء الغد.

وأضاف نفس المصدر :"خلال المناقشات تم الاستقرار على اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 واختيار البطل الأولمبي سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وتنص لوائح اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط على أن يحمل علم كل دولة في حفل الافتتاح لاعب ولاعبه.

ووصلت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر اليوم على متن طائرة خاصة أقلت جميع أفراد البعثة، حيث تشارك مصر في 19 رياضة ببعثة تضم 183 لاعبا ولاعبه.

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