ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة قبل الأخيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتصدر فريق الهلال السعودي جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء منافسات الجولة 29.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد صاحب الوصافة بنفس عدد النقاط، لكن الزعيم يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ويتواجد النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الرابع، بينما يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 43 نقطة، في حين تراجع الأهلي السعودي إلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

وكان الهلال فاز على الفتح أمس الخميس بثلاثية نظيفة، كما فاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وحقق النصر فوزاً عريضاً على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات نفس الجولة.

وحقق الرائد المفاجأة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الأهلي السعودي، وفاز الفيصلي على الطائي بهدف دون رد، فيما فاز الباطن على ضمك بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراتي التعاون والشباب والفيحاء وأبها بالتعادل 1/1 و0/0 على الترتيب.

وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 29، على النحو التالي:

1- الهلال 64 نقطة

2- الاتحاد 64 نقطة

3- النصر 58 نقطة

4- الشباب 54 نقطة

5- ضمك 43 نقطة

6- الفتح 35 نقطة

7- الفيحاء 35 نقطة

8- أبها 35 نقطة

9- الطائي 34 نقطة

10- التعاون 33 نقطة

11- الفيصلي 33 نقطة

12- الرائد 33 نقطة

13- الباطن 32 نقطة

14- الأهلي 31 نقطة

15- الاتفاق 31 نقطة

16- الحزم 17 نقطة

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