نجم الكرة المصرية السابق: كيروش مدرب فاشل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكداً أن الأخير مدرب فاشل.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد لدينا مدربين في مصر والمدرب الأجنبي الأصلح لقيادة منتخب مصر، نحتاج لمدرب أجنبي فرز أول".

وتابع: "اتحاد الكرة المصري ناقض نفسه عندما أكد أن رحيل كيروش كان بسبب نقص عملة الدولار في خزينة الاتحاد، وعاد وأكد أنه يبحث عن مدرب أجنبي خلال الوقت الحالي لخلافة إيهاب جلال".

وأضاف: "كيروش مدرب فاشل، لا أعرف لماذا يرغب الاتحاد المصري في إعادته مرة أخرى لقيادة الفراعنة؟ لماذا يتم العمل في دائرة مفرغة؟".

وأردف: "حسن شحاتة أفضل مدرب في تاريخ مصر، ولا يختلف أحد على إنجازاته الكبيرة".

وعن عدم منح الفرصة لحسام حسن، قال عبدالعال: "اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر، وعدم وضع حسام حسن ضمن الاختيارات يعتبر إهانة للعميد، حسام حسن كان سينجح إذا تولى قيادة المنتخب المصري".

وأتم: "وصول منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية لم يكن بسبب عبقرية كيروش، ولكن بسبب روح اللاعبين".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز