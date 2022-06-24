مدحت العدل: الخطيب طلب فيلم سينمائي عن مسيرته ورفضت لهذا السبب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدحت العدل الكاتب والسيناريست المصري المعروف، أنه رفض تقديم فيلم سينمائي عن رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

وقال العدل خلال ظهوره على قناة "النهار" الفضائية: "الخطيب طلب فيلم سينمائي عنه، وميدو هو من يجسد شخصيته، فقلت له أنا زملكاوي ولن أستطيع عمل الفيلم بحماس".

وتابع: "الفيلم كان من المفترض أن يكون في ذكرى مئوية الأهلي، وتم رفض الأمر ولم يكتمل".

وأشاد مدحت العدل بقائد نادي الزمالك المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا "، معتبراً أنه من أفضل لاعبي العالم، حيث قال: "شيكابالا من أحرف لاعبي العالم لكنه لم يستغل موهبته وغير منضبط، وكذلك عمرو زكي".

وأكمل: "أحمد حسام (ميدو) ثاني أعظم محترف مصري بعد محمد صلاح".

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