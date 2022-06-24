حمدي النقاز يقترب من العودة إلى الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مصدر مقرب من التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك المصري والأهلي السعودي السابق، عن وجهة اللاعب المقبلة.

وفسخ حمدي النقاز عقده مع الأهلي السعودي خلال شهر يناير الماضي، ولم ينتقل إلى أي نادي جديد.

وترددت أنباء حول إمكانية عودة حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب التونسي كان وقع على عقد جديد مع النادي الأبيض قبل رحيله للدوري السعودي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن النقاز تلقى ثلاثة عروض من أندية بالدوري المصري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المصدر إن النقاز يدرس خلال الفترة الحالية العروض المقدمة له، على أن يستقر على أحدها خلال الأيام المقبلة تمهيداً للانتقال إلى ناديه الجديد مطلع الموسم المقبل.

ولعب النقاز من قبل لأندية الزمالك المصري والنجم الساحلي والترجي التونسي والأهلي السعودي، وحصد عدد من البطولات منها بطولة الكونفدرالية الإفريقية (مرتين)، وكأس مصر، وكأس تونس (ثلاث مرات)، والدوري التونسي (مرتين).

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