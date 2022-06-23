بعد الخسارة من آولمبيك آسفي..الرجاء المغربي يُقيل الطوسي

المصدر: البيان

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أعلن نادي الرجاء المغربي، فسخ تعاقده مع رشيد الطاوسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك المدرب المساعد محمد البكاري والمدير الرياضي السيد عزيز العامري، وذلك بعدما خسر الفريق أمس من آولمبيك آسفي والذي يقوده المدرب المصري طارق مصطفى، خلال منافسات الدوري المغربي.

وأصدر نادي الرجاء بيانا رسميا تضمن الآتي:

"توصل نادي الرجاء الرياضي، والسادة رشيد الطاوسي ومحمد البكاري وعزيز العامري إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي"

وأضاف: "ويشكر نادي الرجاء المدرب رشيد الطاوسي ومساعد المدرب محمد البكاري والمدير الرياضي عزيز العامري على ما قدموه من خدمات للنادي ويتمنى لهم حظا موفقا في مستقبل مشوارهم الرياضي"

وتجمد رصيد الرجاء بعد خسارته آمس من أولمبيك آسفي عند النقطة 53 في المركز الثاني خلف الوداد الرياضي صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة.

في المقابل يحتل أولمبيك آسفي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

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