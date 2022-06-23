مرتضى منصور يوجه رسالة لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، رسالة خاصة إلى الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

جاءت رسالة مرتضى منصور لصلاح، بعدما تعرض للانتقاد من قبل حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، الذي أكد أن صلاح لم يقدم شيئاً لمنتخب مصر حتى الآن، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويؤكد أنه لم يقصد الإساءة أو التقليل من شأن صلاح.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "لا تحزن يا صلاح أنت لاعب عصامي بنيت نفسك بنفسك منذ البداية، من الغربية والمقاولون العرب حتى الوصول إلى أحسن لاعب في العالم".

وأردف: "محمد صلاح أحد أفضل الشخصيات الذين رفعوا اسم مصر عالمياً، مثل نجيب محفوظ الذي حصل على جائزة نوبل".

وأتم: "أقول لمحمد صلاح لا تحزن، أنت معشوق العالم وليس مصر فقط، أنت الأسطورة الحقيقية ومن ينتقدك عنده سواد في قلبه".

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