مرتضى منصور يطالب بإلغاء الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بإلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يتحمل مسؤولية إجهاد اللاعبين وضغط المباريات في الدوري، منذ عامين كتبنا (رؤساء الأندية) مذكرة نطالب فيها بعدم استكمال بطولة الدوري في موسم كورونا، ولم نمانع من تتويج الأهلي باللقب".

وتابع: "قدمنا المذكرة لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأخير لا يأخذ القرار من عنده لكنه عرض الأمر، وطلب مني أن أحضر إلى مكتبه، وقال لي أن جميع الأندية وافقت على اقتراح إلغاء بطولة الدوري، فيما عدا الأهلي".

وأكمل: "لو تريدون حل الأزمة فيجب إلغاء بطولة الدوري الموسم الحالي ويأخذ اللقب من يأخذه ونبدأ موسماً جديداً في موعد طبيعي ويحصل اللاعبون على راحة من أجل المنتخب، لأنه لو استمرينا على نفس الأمر (على الكرة في مصر السلام)".

وأضاف: "لكي يتم حل أزمة الكرة في مصر، أولاً يتم إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، ثانياً رحيل اتحاد الكرة، ثالثاً رحيل رابطة الأندية المصرية المحترفة، رابعاً أن يجتمع رؤساء الأندية ويتم وضع سقف للتعاقد مع اللاعبين، هذا كله لصالح المنتخب أنا أحب جمال علام وأحترمه، لكنه لا يصلح أن يكون رئيساً لاتحاد الكرة المصري".

وأردف: "اتحاد الكرة فاشل ويجب أن يرحل، (اللي اختشوا ماتوا)، عليهم أن يتركوا مناصبهم بعد الخسارة أمام إثيوبيا، لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى كأس العالم، وخسروا بطولة أمم إفريقيا، وكذلك بطولة كأس العرب".

وأتم: "اتحاد الكرة يطالبني بدفع 78 مليون جنيه، لا أفهم لماذا؟ لن أدفع مليماً، أنا لم أتعاقد مع أي صفقات".

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