«الصيني» خارج لقاء الهلال والمريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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تسبب اشتباك لفظي بين لاعب المريخ السوداني عماد الصيني ومدير الكرة عبد الكريم النفطي أثناء مباراة الفريق الدورية أمام توتي في إبعاده عن مباراة القمة بين الهلال والمريخ غداً بقرار من المدير الفني للفريق التونسي غازي الغرايري. بدأ المشهد باعتراض الصيني على قرار حكم اللقاء بانفعال استدعى تدخل المدرب غازي الغرايري ومدير الكرة عبد الكريم النفطي لتهدئة اللاعب وإبعاده عن البطاقات الملونة، وكانت المفاجأة دخول اللاعب في مشادة كلامية مع النفطي، ليصدر الغرايري قراراً بإبعاد الصيني من خياراته في المواجهة المرتقبة أمام الهلال وإبعاده من معسكر الفريق.

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