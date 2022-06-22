سولشير يرفض تدريب منتخب مصر لهذا السبب؟

المصدر: البيان

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كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض النرويجي أولي غونار سولشير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، قيادة منتخب "الفراعنة" خلال الفترة المقبلة خلفا لإيهاب جلال المقال.

وأوضح المصدر، الذي رفض نشر اسمه وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تواصل مع المدرب النرويجي عن طريق وكيل أعماله، إلا أن سولشير أكد انشغاله في الفترة المقبلة، بخوض عدد من الدورات التدريبية، الأمر الذي يعوقه عن تولي المسؤولية.

في الوقت ذاته، ينتظر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، معرفة القرار النهائي للبرتغالي كارلوس كيروش، بعدما طلب مهلة 10 أيام للرد على عرض تدريب المنتخب.

ووضع مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة مختصرة تضم أسماء ثلاثة مدربين ستتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي، وفقا لنتائجهم مع الفرق والمنتخبات التي دربوها.

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