العراقيون يستذكرون أحمد راضي

المصدر: دبي - علي شدهان

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استذكر العراقيون، نجمهم الراحل أحمد راضي أمس الثلاثاء، والذي صادف الذكرى الثانية لوفاة أبرز نجوم كرة القدم العراقية، وصاحب الشعبية الجارفة عراقيا وعربيا وآسيويا ودوليا، بعد إصابته بوباء "كورونا".

أجواء حزينة

وفي أجواء غلب عليها طابع الحزن، اقيمت في المناسبة، مباراة على ملعب الشعب الدولي جمعت نجوم الزوراء والقوة الجوية بمشاركة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبحضور رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، ونجوم آخرين، خصوصا من الذين لعبوا لاعوام عدة مع الراحل راضي سواء في منتخب العراق، أو في الفرق العراقية التي مثلها.

نقابة الرياضيين

وأقامت المباراة، نقابة الرياضيين العراقيين برعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم، وبحضور عدد من ممثلي عوائل اللاعبين والمدربين والحكام الراحلين في مبادرة استذكار معبرة، حملت عنوان "نجومنا تجمعنا".

صور النجوم

وقاد المباراة، طاقم تحكيم دولي سابق مؤلف من، صباح عبد وهيثم محمد علي ولؤي صبحي وعلي زيدان، وارتدى اللاعبون خلال المباراة، قمصانا حملت صور نجوم الرياضة العراقية الراحلين، أحمد راضي ومؤيد البدري وناظم شاكر وعمو بابا وعلي هادي وصباح عبدالجليل وناطق هاشم وعلي كاظم وعلي حسين وعباس رحيم ومحمد جواد الصائغ وهادي جواد وسعد مالح وعبدالكريم سلمان وحيدر عبدالرزاق ومنذر خلف ومصطفى سعدون وكرار إبراهيم وأحمد دحام وفالح عودة وطارق أحمد وصلاح محمد كريم ومحمود نور الدين.

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