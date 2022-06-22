وكيله يفجر مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء فشل انتقال محمد صلاح إلى الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تامر يسري الوكيل السابق للدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، كواليس فشل انتقال صلاح إلي نادي الزمالك المصري، وقتما كان يلعب بين صفوف المقاولون العرب، قبل بدء رحلة احترافه.

وقال يسري في تصريحات لقناة "صدى البلد" الفضائية: "في عام 2012 اجتمعت مع عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وقتها وكان معنا محمد صلاح".

وتابع: "الزمالك كان يرغب في ضمه مقابل حصوله على 800 ألف جنيه في الموسم".

وأكمل: "كان هناك اتفاقا بأنه حال تلقيه عرضاً خارجياً بقيمة مليون ونصف المليون يورو سيرحل، وكان صلاح بالفعل قريباً من اللعب للزمالك".

وأضاف: "فوجئنا بالتصريح التاريخي لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها، بأن محمد صلاح يحتاج وقتاً لكي يلعب إلى الزمالك، وهذا لم يكن رأي ممدوح عباس، ولكنه كان رأي حسن شحاتة وفقاً لعبدالله جورج وحديثي معه".

وأردف: "حسن شحاتة قال لو تم التعاقد مع محمد صلاح سيتم رفع عقد عمر جابر ومحمد إبراهيم (ثنائي الزمالك وقتها) من 400 إلى 800 ألف جنيه، وحسن شحاتة فضل التعاقد مع إسلام عوض حينها، بدلاً من محمد صلاح".

وأتم: "بعد فشل المفاوضات مع الزمالك، صلاح أكد أنه سيجعل الجميع يعرف من هو محمد صلاح، وأين سيصل وهو ما حدث بالفعل".

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