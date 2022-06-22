شقيقه: أبوجبل تلقى عرضاً من الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مصطفى أبوجبل شقيق محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك المصري ومنتخب مصر، أن الأخير تلقى عرضاً من الغريم التقليدي الأهلي المصري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، في ظل انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم.

وقال مصطفى أبوجبل في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا عرضاً من الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، لكن أبوجبل لا يرغب في خسارة جماهير الزمالك، كما أن جماهير الأهلي لن تتقبله لذلك تم رفض العرض وإغلاق هذا الملف".

وتابع: "كنا قريبين من تجديد العقد مع الزمالك، ولكن ما حدث من إتهام أبوجبل بالهروب من القمة أثار غضبه بشكل كبير".

وأضاف: "أبوجبل كان في عيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، وكان بصحبتهما أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وهما شاهدان على أنه يعاني من إصابة بتمزق من 4 إلى 6 مليمتر".

وواصل: "أبوجبل امتلك عرضين من السعودية في الفترة الماضية لكنه لم يوقع لأي نادي، بسبب رغبته في الاستمرار داخل الزمالك، لأن الزمالك كان السبب الرئيسي في مشاركته مع منتخب مصر".

وأتم: "إذا فاوضه الزمالك مرة أخرى سيقوم بالتوقيع مع النادي، لأنه يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك".

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