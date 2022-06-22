صراع مصري إفريقي على محمد صلاح الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا، احتمالية انتقال لاعب مصري صاعد يدعى علي أوسكار لاعب فريق ألعاب دمنهور (درجة ثانية)، إلى الدوري الجنوب إفريقي.

ووفقًا لصحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية، فإن أوسكار يطلق عليه محمد صلاح الجديد، نظراً لتشابه طريقة لعبه مع الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن هناك بعض الأندية في جنوب إفريقيا تتصارع على ضم صلاح الجديد، مؤكدة أنه موهبة واعدة رغم لعبة في نادي يشارك بدوري الدرجة الثانية في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن أوسكار سجل مع فريقه خلال الموسم الحالي 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، على الرغم من أنه ليس مهاجماً صريحاً ولكن أسلوب لعبه يشبه مواطنه محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاهتمام بأوسكار ليس فقط من أندية جنوب إفريقيا، ولكن هناك أندية مصرية أيضاً تسعى لضمه مثل سموحة والبنك الأهلي.

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