حسن شحاتة يوضّح حقيقة تصريحات ضدّ محمد صلاح

المصدر: البيان

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كشف حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حقيقة تصريحاته ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «اتهموني إني قولت محمد صلاح، لم يقدم شيئًا للمنتخب»، موضحًا: «كلامي كله عن صلاح، أنا قولت: ما سمعته أن البرتغالي كارلوس كيروش، جاء لتدريب المنتخب مجاملة لوكيل لاعبين، وهو وكيل صلاح، وهذه مجاملة لا تصح، والمجاملة هي التي وصلت بالمنتخب لهذا المستوى».

وأضاف: «أنا لم أقل أن محمد صلاح، لم يقدم شيئًا للمنتخب، أنا قولت: صلاح نجم النجوم في العالم».

وتابع: «منين هقول صلاح، نجم النجوم في العالم وأنه لم يقدم شيئًا للمنتخب!».

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