المراجع العام السوداني يقاضي رئيس اتحاد الكرة

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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فتح المراجع العام السوداني بلاغاً جنائياً في مواجهة رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر، بعد اتهامه من جعفر بالحصول على أموال طائلة من الاتحاد السابق كأتعاب لمراجعة الميزانية، ووجه رئيس الاتحاد الاتهامات للمراجع العام من خلال الكلمة التي ألقاها عقب اعتماده رئيساً بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، واعتبر المراجع العام تصريحات معتصم جعفر بمثابة اتهام مباشر بالرشوة للموظف العام. وأكدت مصادر لـ«البيان» وصول قوة من شرطة الخرطوم لإلقاء القبض على معتصم جعفر الذي لم يكن متواجداً حينها بمقر الاتحاد.

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