على طريقة راشفورد.. شيكابالا يقاضي أحد المقيمين بالكويت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ محمود عبدالرازق " شيكابالا" قائد نادي الزمالك المصري، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المصريين المقيمين بدولة الكويت، بعدما استخدام الأخير عبارات مسيئة ضد اللاعب حملت طابع العنصرية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "البيان"، أن شيكابالا قرر مقاضاة مصري مقيم بالكويت، لتطاوله على اللاعب من خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم خلاله عبارات مسيئة ضد شيكابالا.

وأكد المصدر أن شيكابالا تواصل مع ممثلي رابطة الزمالك بدولة الكويت، من أجل البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص المتجاوز.

وتعتبر خطوة شيكابالا مشابهة بشكل كبير لخطوة ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أرسل 10 محاميين إلى مصر قبل أيام، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد طالب مصري مقيم بمحافظة الشرقية، قام بتوجيه عبارات تحمل عنصرية وتنمر تجاه اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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