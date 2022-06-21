مدرب مصر السابق: عودة كيروش مكسب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب منتخب مصر السابق ضياء السيد، أن عودة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لتدريب الفراعنة من جديد ستكون مكسب.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "كيروش متواجد حالياً في موزمبيق".

وتابع: "أتواصل معه لكننا لم نتحدث عن أمر عودته إلى تدريب منتخب مصر مرة أخرى".

وأكمل: "كيروش يستحق العودة لتدريب منتخب مصر، خاصة أنه بات على علم بكل شيء في الكرة المصرية".

وأضاف: "كيروش يعمل بطريقة احترافية جداً، شهادتي فيه مجروحة، هو مدرب كبير ويمتلك عقلية كبيرة، وعودته ستفيد المنتخب المصري".

وحول إمكانية عودته إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر حال عودة كيروش، قال ضياء السيد: "كل شيء وارد".

وأتم: "إيهاب جلال تعرض للظلم مع منتخب مصر، لا يمكن أن يتم تقييم مدرب بعد مباراتين فقط، وأتعاطف جداً معه، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

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