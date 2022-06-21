حقيقة ترشيح فيريرا لقيادة منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاجأة كبيرة بشأن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي سيخلف إيهاب جلال مدرب الفراعنة السابق.

وأكدت صحيفة «المصري اليوم» أن مدرب نادي الزمالك المصري، جيسفالدو فيريرا مرشح لتدريب منتخب مصر بعد رحيل جلال.

ولم تكشف الصحيفة عن أي تفاصيل، قبل أن يخرج الإعلامي محمد فاروق في تصريحات خلال برنامجه "البريمو"، ليكشف حقيقة الأمر.

وقال فاروق أن ترشيح اسم فيريرا تم بالفعل بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مشيراً إلى أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد تحفظ على الأمر.

وأكد فاروق أن تحفظ حازم إمام بسبب ارتباط الزمالك حالياً بالمنافسة في بطولة الدوري المصري وكذلك بطولتي كأس مصر، والتفاوض مع فيريرا سيعني الدخول في أزمات مع مرتضى منصور رئيس النادي القاهري.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري فتح خط مفاوضات مؤخراً مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة، من أجل عودته مرة أخرى لقيادة المنتخب المصري، ولكنه لم يبدي رأيه في الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

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