مالك ناد إسباني: القمة المصرية لا تقل إثارة عن الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد بنجامين هاربرج مالك نادي قادش الإسباني، أن مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، لا تقل إثارة عن الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال هاربرج في تصريحات لقناة "صدى البلد" الفضائية: "تابعت اللقاء الأخير بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، كان الحماس في الشوارع المصرية أمر لا يصدق والمنافسة شديدة بين الجمهورين".

وتابع: "القمة المصرية لا تقل إثارة عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة".

وأكد هاربرج أن ناديه أقترب من إبرام اتفاقيه تعاون مع أحد الأندية المصرية، حيث قال: "اقتربنا من عمل توأمة مع أحد الأندية الكبرى في مصر، لن نعلن عنه الآن لكنه بين الأهلي أو الزمالك".

وأكمل: "التوأمة ستكون في مجال التدريب، وكذلك استقدام اللاعبين المصريين لأكاديمية قادش في إسبانيا، ومن ثم تسويقهم في السوق الإسباني".

وأتم: "نسعى لتحويل قادش من نادٍ يعتمد على اللاعبين المحليين إلى نادٍ عالمي يشجعه المصريين بعد الأهلي والزمالك".

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