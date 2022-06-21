المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق منافسات الدوري المصري 2023/2022، وكذلك موعد إرسال قائمة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال أحمد دياب في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الموسم الجديد من الدوري المصري يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وينتهي في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023.

وأكد دياب أن الإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء الموسم بعد المقبل في شهر مايو.

وشدد دياب على أنه سيتم تقديم أسماء الأربعة أندية المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجديد، 30 يونيو الجاري.

وأشار رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى أن الإجهاد الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة، جاء بسبب تلاحم المواسم.

وفي نهاية تصريحاته، أكد دياب أن التزام الجماهير خلال مباراة القمة يحفز الرابطة على زيادة أعداد الحضور خلال الفترة المقبلة.

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