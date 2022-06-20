تعليق من حارس المريخ يضعه في مرمى نيران المشجعين

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض حارس مرمى فريق المريخ والمنتخب السوداني منجد النيل، لحملة عنيفة من أنصار النادي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عقب كتابته منشوراً على صفحته الرسمية محتواه (من ضرك سيضره الله ذات يوم ومن أبكاك سيجد من يبكيه.. قل للذي أذاك إن الله لا ينسى)، وأرفق منجد النيل صورته وهو يتقلد شارة قائد الفريق مع المنشور، وجاء التعليق بعد مباراة الفريق أمام حي الوادي نيالا في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتسع فارق بين المريخ والهلال المتصدر إلى (8 نقاط).

وفسر أنصار الفريق المنشور على أنه شماتة من اللاعب المبعد من كشوفات الفريق للموسم الحالي بسبب خلافات بينه وإدارة الفريق بشأن المستحقات المالية، وسبق أن طلب اللاعب فسخ التعاقد مع النادي، إلا أن الإدارة وضعته خارج الكشوفات مع العالقين في «سيستم الانتقالات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز