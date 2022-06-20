موسيماني يرد على تصريحات حسن شحاتة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي المصري، على تصريحات المخضرم حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، التي أشاد خلالها بإنجازاته مع الأهلي.

وأشاد حسن شحاتة بالنتائج التي حققها موسيماني مع الأهلي، مؤكداً أن الأخير أحد أفضل مدربي القارة السمراء، وقام بعمل جيد مع الفريق المصري.

ومن جانبه، كتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "المدرب الأسطوري الذي غزا كأس الأمم الإفريقية، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر".

وأكمل: "لقد أمضينا عدة أيام معاً في المغرب بدورة إعداد المدربين التابعة للاتحاد الإفريقي، وفي العشاء ظللت تخبرني أن أحاول العمل في مصر، وكان شرف لي تجربة هذه الرحلة الرائعة".

وكان موسيماني رحل عن تدريب الأهلي مؤخراً، لكنه لم يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة.

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