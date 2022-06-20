حسن شحاتة يفتح النار: مجاملة صلاح وراء اختيار كيروش لتدريب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتح المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسن شحاتة، النار في كل الاتجاهات بسبب المشاكل التي تحيط بمنتخب الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر حسن شحاته هو قائد الحقبة الذهبية لمنتخب مصر، إذ نجح في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية، أعوام 2010/2008/2006.

وقال حسن شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية: "كيروش مختلف كثيراً عن هيكتور كوبر، لكن حين نأتي بمدرب لنجامله لأنه أتى عن طريق وكيل أعمال لاعب معين، هذه مجاملة لا تصح".

وبسؤاله عن اللاعب الذي جاء كيروش عن طريقه، قال المدرب المخضرم: "من سيكون؟ محمد صلاح بالطبع، هذا ما عرفته لم يكن لدي أي اقتناع بالتعاقد مع كيروش من البداية".

وعن اختيارات مدربي منتخب مصر خلال الآونة الأخيرة، علق صاحب لقب «المعلم»: "هناك عشوائية كبيرة في نظام اختيار مدرب منتخب مصر، شخصياً غير مقتنع تماما بالتعاقد مع مدرب لم يفز بأي بطولات سواء محلية أو إفريقية".

وعن وضع الكرة المصرية الآن، قال حسن شحاتة: "إذا تحدثت سأخطأ في حق الكثيرين، نحن نسير بنظام عشوائي في مختلف المسابقات، مسابقة الدوري تُلعب على مدار عامين وكذلك كأس مصر، هناك عشوائية شديدة في كل المسابقات، نحن بحاجة لخطة من أجل تطوير الكرة المصرية".

وكان حسن شحاتة وجه انتقادا للدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، حيث قال إن صلاح نجم كبير بما يقدمه مع ناديه، إلا أن الأخير لم يقدم شيئاً مع منتخب مصر حتى الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز