تجديد وتغريم.. مرتضى منصور يعلن عن قرارات جديدة بعد القمة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الأهلي تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما في مباراة القمة المصرية 124، التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة عشرين لبطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك خاض مباراة القمة أمام الأهلي بدون طارق حامد، بسبب هروبه".

وتابع: "وقعت على إذن بسفر اللاعب إلى دبي لمدة أسبوع، لكنه غائب الآن عن الزمالك 50 يوماً، لذلك سيتم توقيع عقوبة مغلظة ضده".

وأكمل: "المغربي أشرف بن شرقي اقترب من تجديد عقده مع الزمالك، اللاعب لديه رغبة في التجديد والبقاء مع الزمالك فترة جديدة".

وأتم: "سيتم عقد جلسة مع بن شرقي لحسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز