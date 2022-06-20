مدرب الأهلي: نعتذر لجماهيرنا على التعادل مع الزمالك

المصدر: د ب ا

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أكد سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق دخل مباراة الزمالك بحثا عن الفوز في المباراة التي جمعتهما الأحد وانتهت بالتعادل 2/2.

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة إن لاعبيه بذلوا جهداً كبيراً في المباراة.

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل مميز ونجحنا في التسجيل، ولاحت لنا فرص عديدة، واللاعبون قدموا مجهودًا كبيرًا في ظل حالة الإجهاد التي ظهرت على الجميع خاصة بعد عودة الدوليين مؤخرًا، فضلًا عن وجود غيابات مثل أليو ديانج وأيمن أشرف".

وأوضح أن الأهلي واجه منافسه التقليدي الذي أعاد تنظيم نفسه بعد أن استقبل هدفًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالإصرار الذي ظهر به اللاعبون لإدراك التعادل وعدم الخسارة.

وتابع: "نعاني من ضغط شديد وتلاحم للمباريات، وأعتذر لجماهير الأهلي على عدم الفوز بعد أن فعلنا كل ما يمكن لكن لم نوفق في تحقيق الفوز".

وشدد على أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لم يشارك مصابًا، وهو قائد الفريق وحارس صاحب خبرات وشخصية كبيرة.

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين، وقال إن الجهاز الفني سوف يعمل على الاستعداد بشكل قوي من أجل المباريات المقبلة، بعد أن أغلق صفحة مباراة الزمالك وبدأ التركيز في المرحلة المقبلة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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