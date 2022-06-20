مدرب الزمالك: نستحق الفوز على الأهلي بالدوري المصري

المصدر: د ب ا

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أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه كان يستحق الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعتهما الأحد والتي انتهت بالتعادل 2/2.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء، إن النتيجة المستحقة في لقاء اليوم هي فوز فريقه وليس التعادل.

وأضاف أن فريقه واجه بعض المشاكل في ظل الغيابات العديدة، ولكنه استطاع تعويض الغيابات وقام بالتغيير في مراكز بعض اللاعبين.

وأوضح أن محمد عبد الغني كان مصابا قبل المباراة، كما أن محمود الونش وأحمد سيد زيزو شاركا مع المنتخب المصري في 3 مباريات، ويعانان من الإرهاق.

وشدد على أن لاعبي الزمالك لم يكن لديهم إيمان بقدرتهم على الفوز والفريق لم يكن له رد فعل في أول 20 دقيقة، ولكن بعد ذلك دخل الزمالك في أجواء اللقاء، موضحا أن الزمالك كان أفضل في الشوط الثاني، بعدما وثق اللاعبون في قدرتهم على تحقيق الفوز.

وقال إنه ليس راضيا عن النتيجة لأن الزمالك كان يستحق الفوز وأهدر فرصتين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، موضحا أنه يهنئ اللاعبين على الأداء القوي.

وأضاف فيريرا أنه تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم بين شوطي المباراة وتأكيد قدرتهم على تحقيق الفوز.

وأوضح: "ما قدمه الزمالك يدعو للفخر، موضحا أنه كان في مصر قبل سبع سنوات وحقق لقبي الدوري والكأس، والأهلي فريق قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولديهم جهاز فني قوي".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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