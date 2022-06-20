الجالية العراقية في الإمارات تعزي برحيل البدري

المصدر: دبي - علي شدهان

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أقامت الجالية العراقية في الإمارات، مجلس عزاء لتأبين الراحل مؤيد البدري، الشخصية الرياضية، والرائد الإعلامي العراقي الشهير، بحضور الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق في الإمارات.

كوكبة مميزة

كما حضر المجلس، كوكبة مميزة من الشخصيات والقامات الوطنية والرياضية والاعلامية، والنخب الثقافية العراقية.

نصف قرن

واستذكر الحضور، جانبا من السيرة الحافلة للراحل البدري، واستعادة شريط محطات حياته التي قدم خلالها خدمات جليلة للعراق طوال أكثر من نصف قرن من الزمن.

مسيرة ناصعة

وقدم الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق في الإمارات، خالص التعازي إلى الشعب العراقي، وإلى الاسرتين الرياضية والاعلامية، مشيدا بالمسيرة الناصعة للراحل البدري، مثنيا على مبادرة أبناء الجالية العراقية بإقامة مجلس العزاء.

رمز عراقي

ولفت الدكتور الجبوري إلى أن الراحل البدري، يعد رمز وطني وقامة عراقية قدمت طوال نصف قرن اسهامات خالدة في المجالات الاعلامية والرياضية والثقافية والمجتمعية، ما اكسبه محبة واحترام وتقدير عموم الشعب العراقي.

نهج ثقافي

وشدد الدكتور الجبوري على أن الراحل البدري نجح من خلاله برنامجه الرياضي الشهير، "الرياضة في اسبوع" في تأسيس نهج ثقافي غاية في الروعة والرقي، مقدما خالص تعازيه إلى أسرة وذوي الراحل.

دليل محبة

واشاد الدكتور مظفر الجبوري بخطوة الجالية العراقية في الإمارات بإقامة مجلس العزاء، معربا عن قناعته بأن ذلك دليل على مدى المحبة التي يحظى بها الراحل البدري.

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