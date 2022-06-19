ابنة نجم منتخب مصر: والدي ضربني علشان 200 جنيه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجّهت ابنة حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الإسماعيلي السابق، ومدير الكرة الحالي لفريق "الدراويش"، انتقادات لاذعة لوالدها، قائلة إنه تسبب في إيذائها هي وإخوتها.

وفي المقطع الذي نشرته عبر حسابها على فيسبوك، كشفت أن والدها كان يتنمر عليها أمام أصدقائه بسبب زيادة وزنها.

وأشارت إلى أن والدها صفعها على وجهها يوماً لأنها طلبت منه 200 جنيه بعد أن كان يمنحهم نحو 20 ألف جنيه نفقة شهرية، مضيفة أنه ظل لمدة عام كامل لا ينفق عليها هي وإخوتها.

وأتت هذه التصريحات متزامنة مع تعليق حسني عبد ربه قبل ساعات على واقعة إجبار طفل على خلع تي شيرت النادي الأهلي، أثناء اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي.

ووعد عبد ربه في تصريحات إعلامية، أن يعتذر للطفل، مؤكداً أنه سيساعده كرويا.

وقال: "أحسن تي شيرت هيكون بكره الساعة 8 الصبح في انتظاره، عايزين نربي أولادنا على التسامح وعدم التعصب".

يذكر أن نجم الإسماعيلي السابق اعتاد على اصطحاب ابنته خلال طفولتها إلى النادي إذ ظهر معها في كثير من الأحيان.

وفي 2015، افتتح حسني عبد ربه مسجد "نور الله" على اسم ابنته، بمسقط رأسه في أبو صوير، إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة حينها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز