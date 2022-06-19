التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

المصدر: وكالات

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يستضيف نادي الأهلي غريمه الزمالك على ملعب "السلام"، مساء اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ومن المنتظر أن يحشد سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للأهلي، والبرتغالي جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك، كافة الأسلحة المتاحة في التشكيلة المتوقعة لفريقيهما.

وينتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي عودة عدد من اللاعبين الدوليين بعد غيابهم طوال الفترة الأخيرة، مثل محمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول.

ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو (حسين الشحات).

في المقابل، من المتوقع أن يعتمد فيريرا على ثلاثي في عمق الدفاع، على أن يقحم الصاعد سيد عبد الله "نيمار" منذ بداية اللقاء.

وينتظر أن يعتمد الزمالك، على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عبد الله جمعة - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: عمر السعيد - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط على الأهلي صاحب المركز الثالث، لكن الأخير لعب 17 مباراة فقط.

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