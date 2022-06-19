هجوم حاد على إدارة الإسماعيلي بعد واقعة إجبار طفل على خلع قميص الأهلي

المصدر: البيان

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تلقت إدارة نادي الإسماعيلي بمصر هجوماً حادا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب واقعة إجبار أحد الأطفال على خلع قميص النادي الأهلي للموافقة على دخوله من بوابة النادي وذلك قبل خضوعه للاختبار في فئة الناشئين لـ"الدراويش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد الواقعة حيث لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور النادي الأهلي الذي رفض الواقعة وشن هجوماً لاذعاً على إدارة النادي الإسماعيلي، حيث أشار البعض إلى أن الموقف تسبب في حالة من الحزن لدى الطفل الذي قد لا يكون يمتلك غير هذا القميص.

وعلق بعضهم:"منع طفل يرتدي تيشرت الأهلي من دخول إختبارات نادي الإسماعيلي و إجباره على خلع التيشرت !!".

وتابع آخر:"في اختبارات الإسماعيلي خلوا طفل يقلع تي شيرت الأهلي عشان يدخل الاختبار وبعدها أطرد من النادي".

وعلق ثالث:" مشهد غير أخلاقي : فى إختبارات ناشئين نادى الإسماعيلى اليوم، فى طفل راح بتيشيرت الأهلى ، الله أعلم بظروفه أو أنه معندوش غيره أو لأي سبب ، المسؤول عن الإختبارات زعق في الطفل و رفض إنه يدخل الإختبار إلا بعد ما خلعه التيشيرت وسط حزن الطفل الشديد".

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