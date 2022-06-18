بسبب واقعة قميص الأهلي.. حسني عبد ربه يعتذر لطفل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب اللاعب المصري السابق حسني عبد ربه، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن اعتذاره لطفل بسبب واقعة تتعلَّق بقميص النادي الأهلي المصري.

وكان مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي أظهر الطفل وهو يتقدم لاختبارات الأداء للناشئين في النادي الإسماعيلي مرتدياً قميص النادي الأهلي، فطالبه مسؤول الاختبارات بخلعه.

وظهر المسؤول في الفيديو وهو ينهر الطفل بطريقة قاسية، ما أثار استياء واسعاً لسوء تعامله مع الطفل وإحراجه.

من جانبه، نشر حسني عبد ربه اعتذاراً عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، قال فيه: «أرفض ما حدث للطفل الصغير الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا التيشرت أم لا، وكان يجب منحه تيشرت النادي الإسماعيلي واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة».

وأضاف: «وأنا ادعو الطفل ووالده لمقابلتي غداً بالنادي لمنحه تيشرت النادي الإسماعيلي واختباره من اللجنة في وجودي، نريد أن نصنع الانتماء، ونمحو التعصب الذي يعود على النادي بضياع المواهب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز