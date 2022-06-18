موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومكان إقامتها

المصدر: البيان

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يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة الدوري المصري في العاشرة من مساء الغد الأحد بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وقنص النقاط الثلاث بغية زيادة رصيده من النقاط حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن غريمه الزمالك الذي يقبع في صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة، حيث يتطلع الأخير إلى تحقيق الفوز والابتعاد أكثر بصدارة الدوري.

ويدير اللقاء الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، وأكدت رابطة الأندية أن المباراة ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

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