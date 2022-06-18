نبأ سار لجمهور الأهلي قبل مواجهة الزمالك

المصدر: وكالات

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تلقى الأهلي أنباء سارة قبل مواجهة غريمه الزمالك في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من الدوري المصري، وذلك بعد تأكد جاهزية حارسه محمد الشناوي للمشاركة في اللقاء المرتقب.

وانتظم الشناوي في تدريب الفريق الأحمر مساء اليوم على ملعب "التتش" بالجزيرة، لتتأكد جاهزيته للقاء القمة المرتقب بعد غد الأحد.

وكان الشناوي، عاد للأهلي بعد انتهاء معسكر منتخب مصر، الذي تخللته 3 مباريات ضد غينيا، وإثيوبيا، وكوريا الجنوبية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 40 نقطة، ويتخلف بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر من غريمه.

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