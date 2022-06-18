بعد تسريب أحمد جمال .. مرتضى منصور يعتذر لإدارة الأهلي على الهواء

المصدر: البيان

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قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، اعتذاره على الهواء لخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، والعامري فاروق، نائب رئيس النادي، جراء الإساءة التي لحقت بهما بجانب آخرين بعد تسريب مكالمة صوتية مؤخراً بين مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال.

وقال مرتضى منصور، عبر البث المباشر لقناة نادي الزمالك: «أعتذر لمرتجي والعامري ولكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي إذا بدرت أي إساءة من الإعلامي أحمد جمال تجاه أحدهم».

وأتم في حضور المذيع أحمد جمال عبر شاشة قناة الزمالك: «بصفتي رئيس النادي ورئيس مجلس إدارة القناة، أعتذر لأعضاء مجلس إدارة الأهلي إذا كان أحمد جمال صدر منه خطأ وهو متعصب».

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أعلن عن تقديم بلاغ للنائب العام، ضد احمد جمال الإعلامي بقناة الزمالك بعد التسريب الأخير، والذي ظهر به بعض السباب للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعا صوتيا يظهر فيه احمد جمال وهو يلقي بعبارات من السباب ضد النادي الأهلي والعامري فاروق وسيد عبد الحفيظ.

وقال عثمان خلال تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن": "التسريب الأخير للمذيع أحمد جمال لم يكن للعامري فاروق فقط ولكنه طال والدته التي ليس لها أي ذنب فيما حدث وهذا أمر غير جيد إطلاقا والوزير محترم".

وتابع: "التسريب منحط جدا ونحترم كل الإعلاميين وهناك من ينتهجون للإعلام ويرتبط اسمهم بهذه المهنة الشريفة وليس لهم أي صلة بها".

وواصل: "ما حدث يمثل عن المجرمين وليس إعلاميين، وبناء عليه قرر العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بتقديم بلاغ للنائب العام لأن هذا هو الطريق الصحيح".

واختتم: "لابد من متابعة ما يحدث على الساحة الرياضية وهناك أمور غير جيدة بالمرة لابد أن تختفي تماما".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها، الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد خوض 17 مباراة.

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