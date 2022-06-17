شداد يطلب إعادة انتخابات اتحاد الكرة السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أحرج الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني السابق لجنة الانتخابات بالاتحاد وطالب بإعادة الانتخابات، عقب قرار محكمة (كاس).

وكان الدكتور كمال شداد الرئيس السابق للاتحاد السوداني لكرة القدم قد خسر رئاسة الاتحاد لصالح الدكتور معتصم جعفر في الانتخابات التي جرت في الثالث عشر من نوفمبر 2021.

واستند شداد و11 مرشحاً آخر لم يوفقوا في تلك الانتخابات على قبول محكمة التحكيم الرياضي ( كاس) الطعن الذي تقدم به ادم سوداكال رئيس نادي المريخ في مشاركة محمد سيد أحمد الجكومي ممثل مجلس حازم مصطفى في انتخابات الاتحاد العام، حيث اعتمدت لجنة الانتخابات المجلس الذي يترأسه حازم مصطفى ممثلاً للمريخ ورفضت اعتماد المجلس الذي يترأسه آدم سودكال.

وجاء في الفقرة رقم 104 من قرار «كاس» (إن لجنة الاستئنافات الانتخابية بالاتحاد السوداني لم تستطع أن تقرر بشكل صحيح أن مجلس إدارة النادي الذي يرأسه حازم مصطفى محمد إبراهيم قد حصل على شرعية لتمثيل النادي في الجمعية العامة للانتخابات في الاتحاد السوداني لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2021).

وقد أعلن مرشحون آخرون اللحاق بزملائهم وتقديم طلباتهم الأحد للجنة الانتخابات لإعادتها.

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