حقيقة انتقال سالم الدوسري إلى الدوري الإماراتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير سعودية، حقيقة رحيل سالم الدوسري نجم الهلال عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وانتقاله إلى الدوري الإماراتي.

وكانت أنباء ترددت مؤخراً، حول اقتراب الدوسري من الرحيل عن الهلال والانتقال إلى الدوري الإماراتي من خلال بوابة شباب الأهلي، بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "الوئام" السعودية، فإن هناك مصادر داخل نادي الهلال نفت هذه الأنباء، وأشارت إلى الدوسري مستمر مع الهلال بشكل طبيعي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن الدوسري لم يتلق أي عروض من الدوري الإماراتي، وكل ما تداول حول هذا الأمر ليس صحيحاً.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح يوم الخميس المقبل، بالجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي، قبل أن يختتم منافساته المحلية بمواجهة الفيصلي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع اتحاد جدة، وفي حال استمرار تساويهما بنفس عدد النقاط حتى نهاية منافسات المسابقة، سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين، التي تصب في صالح الهلال بعد فوزه على الاتحاد في لقائي الذهاب والإياب من دوري الموسم الحالي.

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