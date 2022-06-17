قبل القمة المصرية 124.. أليو ديانج يتفوق على أشرف بن شرقي

المصدر: البيان

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تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم العربي، إلى مباراة قمة الكرة المصرية 124، بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 لبطولة الدوري المصري.

وانتهت مباراة الدور الأول بين قطبي الكرة المصرية، بفوز ساحق للأهلي بخمسة أهداف مقابل بثلاثة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والزمالك

ويمتلك ناديي الأهلي والزمالك عدد كبير من اللاعبين المحترفين والمحليين الذين يمتلكون قيمة تسويقية عالية، وفقاً لموقع إحصائيات اللاعبين العالمي "ترانسفير ماركت".

وتبلغ القيمية التسويقية للاعبي الأهلي 31.85 مليون يورو، بما يساوي تقريباً 628 مليون جنيه مصري، بينما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الزمالك 21.43 مليون يورو، بما يساوي تقريباً 421 مليون جنيه مصري.

ويتواجد على قمة الأغلى بين لاعبي الأهلي، المالي أليو ديانج بقيمة 3.50 مليون يورو، ويأتي بعده محمد الشناوي، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بقيمة 3 مليون يورو، لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، يتربع المغربي أشرف بن شرقي على قمة الأغلى بين لاعبي الزمالك، بقيمة 2.5 مليون يورو، ويأتي بعد أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش" بقيمة 2 مليون يورو، لكل منهما.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل مباراتين وخسر 4 مباريات.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث خلف بيراميدز الوصيف، برصيد 40 نقطة حصدها من 17 مباراة فقط، إذ حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة.

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