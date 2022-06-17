أول تعليق من اتحاد الكرة المصري على إدانته في أزمة خطاب الأهلي

المصدر: البيان

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علق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم إمام، على بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية، الذي أدانت خلاله الاتحاد في الأزمة المتعلقة بخطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "ليس هناك أحد بمجلس إدارة الاتحاد، كان يعلم شيئاً عن هذا الخطاب".

وتابع: "فكرة أن الأهلي مستهدف ليست حقيقية، حينما وصل الخطاب إلى الاتحاد كانت هناك عدد من الأندية مازالت مشاركة في منافسات البطولة، منها الزمالك".

‏وأكمل: "أي شخص أخطأ سيتم معاقبته، نحن لسنا ضد نادٍ بعينه، الخطأ وارد ولكنه ليس مقصودًا ".‏

وكانت وزارة الشباب والرياضة حملت اتحاد الكرة مسؤولية عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما طلب الأهلي التحقيق في الأمر، إثر اتهامه للاتحاد بإخفاء الخطاب الذي وصل من "كاف" لاستضافة النهائي، حيث جاء في بيان الوزارة: "المسؤول عن عدم استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا هو الاتحاد المصري، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر حينها على المجلس، حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقاً للاختصاصات المخولة للاتحاد".

وأسند الاتحاد الإفريقي تنظيم المباراة إلى المغرب للعام الثاني على التوالي، وهي المباراة التي انتهت لصالح الوداد المغربي 0/2 على حساب الأهلي، الأمر الذي دفع النادي المصري للاعتراض بسبب ما وصفه بعدم الإعمال بمبدأ الحيادية.

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