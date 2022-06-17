باتريس بوميل يعلق على أنباء توليه تدريب منتخب مصر

المصدر: وكالات

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لم يستبعد الفرنسي باتريس بوميل إمكانية تدريبه منتخب مصر مستقبلا، وذلك في تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن اقترابه من تدريب "الفراعنة" خلفا لإيهاب جلال المقال من منصبه.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول توصل اتحاد الكرة المصري إلى اتفاق مبدئي مع بوميل لتدريب منتخب "الفراعنة".

وعن تلك الأنباء، قال بوميل في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "تدريب منتخب مصر؟ كل شيء ممكن".

وأضاف بوميل: "لا أستطيع أن أتحدث عن وجود أو عدم وجود مفاوضات مع اتحاد الكرة المصري.. دعنا ننتظر لنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

وكان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد قبل أيام أنه كلف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب لاختيار واحد منهم لتدريب "الفراعنة".

ويعتبر بوميل (44 عاما) من المدربين ذوي الخبرة في تدريب المنتخبات الإفريقية، حيث سبق له أن عمل كمدرب مساعد للمدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، البرتغالي مانويل جوزيه، حين كان الأخير مديرا فنيا لمنتخب أنغولا في كأس الأمم الإفريقية عام 2010.

وفي 2011، عمل بوميل مع مواطنه هيرفي رينارد في تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري ثم انتقل بعد ذلك مع رينارد للعمل معه كمساعد مدرب في منتخبي زامبيا وكوت ديفوار، وتوج مع المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية، وواصل مسيرته مع رينارد أيضا في منتخب المغرب.

وانفصل بوميل عن مواطنه رينارد، ليتولى بمفرده تدريب منتخب كوت ديفوار في 2020.

وتأهل بوميل مع منتخب كوت ديفوار إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021، بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطة.

وبلغ منتخب كوت ديفوار تحت قيادة بوميل دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2021، قبل أن يخرج "الفيلة" من البطولة بعد خسارتهم أمام مصر بركلات الترجيح.

ولا يرتبط بوميل حاليا مع أي منتخب أو فريق، ما يجعل فرص توليه قيادة المنتخب المصري كبيرة جدا.

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