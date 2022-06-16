بعد فشل التأهل لكأس العالم..قبول استقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

المصدر: وكالات

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صادق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، على استقالة الرئيس شرف الدين عمارة، وستة من أعضاء مكتبه التنفيذي، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.

كما صادق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لعام 2021

يذكر أن عمارة، انتخب رئيساً للاتحاد الجزائري في 15 أبريل 2021، خلفاً لخير الدين زطشي، وأعلن استقالته بعد فشل المنتخب الأول في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وسيعقد الاتحاد الجزائري جمعية عمومية انتخابية في السابع من يوليو المقبل لانتخاب رئيس ومكتب تنفيذي جديدين.

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