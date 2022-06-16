بدر المطوع..عميد لاعبي العالم ينفي الاعتزال

المصدر: الكويت – احمد عبد اللطيف

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نفى بدر المطوع مهاجم منتخب الكويت ونادي القادسية، عميد لاعبي العالم، الأنباء التي ترددت عن اعتزاله اللعب الدولي، وقال في اتصال هاتفي مع «البيان»: غير صحيح ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزالي اللعب الدولي، وأي أمر يخص مشواري والاعتزال سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وعن طريقي مباشرة.

وتصدر هاشتاج «اعتزال بدر المطوع» موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» وحصل المطوع على لقب «عميد لاعبي العالم»برصيد 196 مباراة دولية رسمياً عقب المشاركة في مباراة الكويت أمام الأردن بتصفيات أمم آسيا 2023 وتضمنت التعليقات عبارات مثل «أنت بطل وكتر الله خيرك»، و«وفيت وكفيت لخدمة بلدك والتاريخ يكتب لك بحروف الأبطال»، و«نتمنى أن يطول بعمرك وتخدم بلدك كونك لاعباً دولياً»، فيما قدم خالد المدريدي الشكر إلى المطوع رغم انه عرباوي وقال: «انت آخر موهبة كملت وما قصرت ابيض وجه وأرقامك تاريخ»

وقال عبدالله الخرافي «بدر المطوع رفع راس الكويت والقادسية بالاتحاد الآسيوي،ونعلم انه ليس بيدك تحقق بطولات،لازم نشكرك وكلمة شكراً قليلة بحقك».

وبين سعد بن صقر العجمي أن بدر المطوع آخر الأساطير الكويتية وقال: «بدر المطوع لو لاعب قبل دمار الرياضة لأصبح في خانه المرعب جاسم يعقوب وفيصل الدخيل ومؤيد الحداد،لكن يبقى بدر جوهرة ثمينة لا تعوض».

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