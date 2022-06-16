رسمياً.. إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

المصدر: البيان

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال، وذلك حسبما صرح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لوسائل إعلام مصرية.

واتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، قرارا بتعيين مدير فني أجنبي خلفاً لجلال في قيادة الفراعنة، على أن يتم الكشف عن هويته لاحقاً.

وكان إيهاب جلال تولى تدريب منتخب مصر قبل أسابيع قليلة، وقاد الفراعنة في ثلاث مباريات فقط، منها مباراتين رسميتين ومباراة واحدة ودية.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال في مباراة واحدة أمام غينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، بينما خسر أمام إثيوبيا في مباراة الجولة الثانية، وكذلك خسر أمام كوريا الجنوبية في المباراة الودية التي جمعت بينهما قبل أيام.

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