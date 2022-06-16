جولة أوروبية ناجحة لوفد الاتحاد السعودي للكرة

المصدر: الرياض - البيان

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اختتم وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد، جولته الأوروبية الناجحة التي هدفت بناء وتطوير العلاقات معها ووضع الاستراتيجيات المرجعية وفهم أفضل الممارسات، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية للارتقاء بمستوى كرة القدم في السعودية،وتضمنت لقاءات مع مجموعة من ممثلي اتحادات وروابط كرة القدم في كُلٍّ من ويلز وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبنما وقطر ومالي والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا.

وزار الوفد مركز «فيرناند ساستر» الوطني التقني التدريبي في كليرفونتين بفرنسا، وزيارة مقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم في مدينة زايست، والاطلاع على آخر الابتكارات في مجالات علم الأعصاب والمعايير الغذائية والعلوم الطبية العامة كما تمت المشاركة في المؤتمر الوطني للمدربين في ويلز، وتعرف على أحدث أساليب التدريب المعتمدة في مُختلف الفئات العمرية،واختتم الوفد جولته الأوروبية في إسبانيا، بالتزامن مع بدء تحضيرات المنتخب لمنافسات كأس العالم، وخاض المنتخب السعودي في حضور الوفد مباراتين وديتين قويتين أمام كولومبيا وفنزويلا.

تحول

وأكد ياسر المسحل أن السعودية تمر بمرحلة من التحوّل الجذري من حيث النشاط الكروي، بما يشمل رسم مسار خاص لتطوير كُلّ لاعب سعودي واعد انطلاقاً من القاعدة الجماهيرية للعبة، وتعزيز أجندة المنافسات الحالية والنهوض بمستوى كرة القدم للسيدات، فضلاً عن لعب دور محوري في مساعي تطوير كرة القدم على المستوى العالمي،وقال: أصبح بمقدورنا، تزامناً مع سعينا لتنفيذ استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية، الاستفادة من تجارب الاتحادات الأخرى التي قطعت شوطاً أكبر في مُختلف الجوانب.

وتابع: تُعزز هذه الخطوة من جاهزيتنا لتطوير كرة القدم في السعودية من مختلف النواحي، بما في ذلك البنية التحتية والعلم والابتكار والتكنولوجيا والحوكمة. ونتطلع إلى تعريف العالم بكرة القدم السعودية، والتي لطالما لعبت دوراً بارزاً على مستوى القارة الآسيوية، علماً أنّنا أعددنا خططاً طموحة للتطور والارتقاء بمستوى اللعبة إلى آفاق أوسع.

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