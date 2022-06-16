على رأسها إقالة إيهاب جلال.. تسريب قرارات اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان

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كشف وسائل إعلام مصرية، عن القرارات المنتظر الإعلان عنها مساء اليوم الخميس، من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، الذي عقد اجتماعا مصيرياً خلال الساعات الماضية، لحسم بعض الملفات.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية، أن القرارات المنتظر الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة المصري، ستكون كالتالي:

- وجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال

- تفويض حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بملف المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب الفراعنة خلفاً لجلال

- تعيين حازم إمام متحدثاً رسمياً عن المنتخبات المصرية

- تعيين مدير فني جديد لاتحاد الكرة، وهيكلة لجنة الحكام بالاتحاد

- إجراء تعديلات إدارية داخل اتحاد الكرة، إذ هناك اتجاه لتعيين مدير تنفيذي جديد خلفاً لوليد العطار

وكان اتحاد الكرة المصري اتخذ قرارا بإقالة إيهاب جلال عقب الخسارة من إثيوبيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

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