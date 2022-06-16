نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتهي تعاقد عدد من لاعبي الزمالك المصري مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو ما قد يسبب أزمة للنادي القاهري خاصة أن كل اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية، تعتبر من القوام الأساسي للفريق.

واقترب طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، من الانتقال إلى الدوري السعودي عن طريق بوابة نادي الاتحاد، وذلك حسب ما أكده أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق.

وقال ميدو خلال تصريحات في برنامجه "الريمونتادا" الذي يذاع عبر قناة "المحور" الفضائية: "طارق حامد أتم اتفاقه مع اتحاد جدة السعودي للانضمام له بداية من الموسم الجديد".

وتابع: "طارق حامد لن يكون لاعباً في الزمالك الموسم الجديد بعد أن استقر على الرحيل عقب نهاية عقده".

وأكمل: "طارق حامد شعر ببعض الآلام في ركبته بعد عودته للمشاركة في المباريات مع الزمالك، لذلك توجه إلى إسبانيا في الأيام الماضية من أجل الخضوع لبرنامج علاجي".

وأردف: "أطالب طارق حامد بمصارحة مسؤولي الزمالك، والاعتراف بتوقيعه لفريق آخر، لابد من نهاية مميزة بين اللاعب والنادي، خاصة أن طارق حامد لاعب صاحب تاريخ كبير في الزمالك، وعليه الخروج من الباب الكبير".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز