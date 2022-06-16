نتائج اجتماع وزارة الرياضة المصرية مع اتحاد الكرة

المصدر: البيان

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كشف المصري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل الاجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الخميس.

وقال صبحي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الاجتماع كان هدفه مناقشة عدد من الملفات الهامة بشأن مستقبل الكرة المصرية.

وتابع: "تحدثنا عن مشروع متكامل لتطوير الكرة المصرية، والاجتماع تناول الحديث عن الفترة الماضية، وأكدت لهم أن وزارة الرياضة ستقدم الدعم المطلوب خلال هذه المرحلة".

وبخصوص شكوى الأهلي التي تقدم بها ضد اتحاد الكرة المصري، بسبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال صبحي: "اللجنة الاستشارية اجتمعت، والقرارات قد تصدر اليوم أو الأحد المقبل".

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